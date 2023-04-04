Політика

Росія хоче замінити “Вагнер” контрольованими ПВК, – британська розвідка

4 Квітня 2023 09:14
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війна, вагнер

Росія прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії (ПВК), щоб зрештою замінити групу “Вагнера” у її важливій бойовій ролі в Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, це відбувається на тлі гучної ворожнечі між Міноборони Росії та групою “Вагнер”.

За даними британської розвідки, російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити ПВК, над якою він матиме більше контролю. Проте жодна інша відома російська ПВК нині не наближається до розмірів чи бойової сили “Вагнера”.

При цьому Росія, швидше за все, вважає ПВК в Україні, як і раніше, корисними, оскільки вони менш пов’язані рівнем заробітної плати та неефективністю, які перешкоджають регулярній армії.

“Російське керівництво, ймовірно, вважає, що важкі втрати серед ПВК будуть більш прийнятними для російського суспільства, ніж звичайні військові втрати”, – зазначають у Міноборони Британії.


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