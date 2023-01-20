Політика

Російські втрати значно перевищують 100 тис, – Міллі

20 Січня 2023 19:36
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війна

Росія зазнала важких втрат у війні проти України. Не просто так Кремль вирішив оголосити мобілізацію восени.

Про це повідомив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час брифінгу.

“Втрати з російського боку, в минулому ми називали цифру в 100 тисяч осіб, зараз це число, я б сказав, набагато більше. Росія зазнала важких втрат. Сюди входять не тільки військові, а й найманці”, – заявив Міллі.

За словами генерала, попри те, що Росія намагається поповнювати свої сили, її втрати можна назвати величезними.

“Не дарма Росія проводила мобілізацію 300 тисяч осіб, вдалося зібрати, можливо, половину або третину”, – зауважив Міллі.


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