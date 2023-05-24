Російські пропагандисти вигадали черговий фейк про “поранення” Залужного

Російські пропагандисти почали публікувати інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян. Такі вкиди є фейковими.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах почали активно поширювати інформацію про те, що Залужного “важко поранено” після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували травму голови, осколкові поранення у головнокомандувача ЗСУ.

При цьому у Центрі стратегічних комунікацій показали відео, де 20 травня генерал взяв участь у відкритті Міжнародної конференції з нагоди Дня науки у Національному університеті Одеської юридичної академії.