Резніков назвав дату наступного “Рамштайну”

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нове, 14-те, засідання у форматі “Рамштайн” відбудеться у вівторок 18 липня.

Про це він заявив у своїй колонці для LIGA.net.

Резніков розповів, що після саміту НАТО у Вільнюсі він взяв невелику перерву від діяльності у публічному просторі. Однак міністр задоволений зустріччю Альянсу.

Окрім цього він повідомив, що нове засідання у форматі “Рамштайн” відбудеться 18 липня.

“Нагадаю, щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, я спочатку чув “ні, цього не буде, це неможливо”. По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості. 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі “Рамштайн”, – написав він.

Однак що саме буде обговорюватись на зустрічі – він не уточнив.