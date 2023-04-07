Політика

Питання Криму мають вирішити українці — Блінкен

7 Квітня 2023 09:55
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війна, крим

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про повернення Криму має прийняти Україна. Про це він заявив в інтерв’ю німецькій медіагрупі Funke.

«Україна є демократією. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною. Але він також має бути відкритим до волі українців», – цитує його Tagesschau.

Він зазначив, що  США разом з багатьма іншими країнами пообіцяли підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність.

«Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями», – додав Блінкен.


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