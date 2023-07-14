ПВК “Вагнер” не існує, – Путін

Президент Росії Володимр Путін прокоментував свою зустріч з ватажком ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним та його найманцями. Диктатор наголосив, що такої організації не існує, принаймні юридично.

“Ну, так ПВК “Вагнер” не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК. (…) Група є, але юридично не існує! Це окреме питання, пов’язане з реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватися в Державній думі, в уряді. Непросте питання”, – наводить його слова російське ЗМІ.

За словами президента РФ, на тій зустрічі були присутні 35 осіб. Диктатор додав, що “дав оцінку” діям “вагнерівців” на війні, яку Росія розвʼязала проти України, і під час червневого заколоту.

Путін зазначив, що запропонував “вагнерівцям” декілька варіантів працевлаштування, “у тому числі під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий”. Російський диктатор наголосив, що більшість найманців ПВК “Вагнер”, що були на зустрічі, кивали головами на його пропозиції, проте Пригожин цього не бачив і відповів, що “хлопці не згодні з таким рішенням”.