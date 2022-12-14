Політика

Путін запланував зустріч з гауляйтерами окупованих територій, – ЗМІ

14 Грудня 2022 12:14
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путін, окупація

Президент країни-агресора Володимир Путін планує зустрітись з гауляйтерами окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до кінця року.

Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що Путін хоче зустрітися з гауляйтерами як главами окупованих регіонів, які Росія оголосила своїми. За даними джерел, Путін зустрічатиметься з ними по черзі.

За даними видання, на зустрічі обговорюватимуть питання “відкриття на територіях представництв федеральних територіальних органів влади”, а також питання безпеки.

Близькі до адміністрації президента джерела зазначають, що робоча зустріч із гауляйтерами відбудеться 20 грудня. Але на цей день заплановано й інші заходи, стверджують вони.


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