Політика

Путін про смерті на війні: У Росії в ДТП і від алкоголю гинуть по 30 тисяч людей

25 Листопада 2022 18:17
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путін

Президент Росії Володимир Путін зробив вигляд, що він не має стосунку до смертей російських солдатів у розв’язаній ним війні, і порівняв втрати на фронті зі смертями в аваріях на дорогах і від алкоголю.

Таку заяву зробив кремлівський диктатор під час спілкування “матерями військових”.

“Звісно, це величезна трагедія (смерть рідної людини). Це порожнеча, яку нічим не заповнити, коли немає близької людини, тим більше сина.

Але, ви знаєте, що мені на думку спадає: у нас у ДТП гинуть приблизно 30 тисяч людей, від алкоголю – приблизно стільки ж. Буває, на жаль. Так життя складається. Життя – складне й багатогранне, складніше, ніж десь у папірцях написано.

Ми ж усі під Господом, під Аллахом, під Христом, я не знаю – усі, хто вірить у вищі сили, це неважливо, якої людина релігії дотримується, – ми всі смертні, ми всі під Господом. І ми коли-небудь із цього світу всі підемо. Це неминуче. Питання в тому, як ми жили”.


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