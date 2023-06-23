Політика

Пригожин звинуватив міноборони РФ у ракетному ударі по базі ПВК

23 Червня 2023 21:37
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росія, пригожин

У п’ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера.

Про це повідомляють вагнерівські телеграм-канали.

“Надходять повідомлення про ракетний удар по тиловій базі ПВК Вагнера. За інформацією з місць, удару було завдано з тилового боку, тобто військовими міноборони РФ”, – пишуть вагнерівці.

Також повідомляють, що є жертви.

Власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин уже відреагував на ракетний удар по базі вагнерівців.

“Ці мерзотники завдали ракетних ударів по наших тилових таборах. Загинула велика кількість наших бійців. Ми ухвалимо рішення, як відповімо на це злодіяння. Наступний крок за нами”, – заявив Пригожин


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