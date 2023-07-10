Політика

Пригожин зустрічався з Путіним у Кремлі – ЗМІ

10 Липня 2023 10:28
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путін, пригожин

Джерела в західній розвідці стверджують, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин перебуває в Москві і 1 липня зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Про це пише французьке виданння Libération з посиланням на джерела в західній розвідці.

“За даними західних розвідувальних джерел, Пригожин насправді перебуває в російській столиці.

За повідомленнями, щонайменше з п’ятниці, 1 липня, Пригожина утримують у Кремлі, куди його викликали разом з його головними командирами.

Кажуть, що він зустрівся з Володимиром Путіним, а також мав зустріч з генералом Віктором Золотовим, командувачем Національної гвардії Росгвардії і одним з найвідданіших послідовників російського президента, і Сергієм Наришкіним, головою російської зовнішньої розвідки”, – пише виданння.


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