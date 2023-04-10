Політика

Про контрнаступ ЗСУ офіційно можуть говорити лише три особи, – Міноборони

10 Квітня 2023 19:38
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війна

Офіційно говорити про хід бойових дій та плани Збройних сил України можуть лише три особи – президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганни Маляр.

“Сучасна війна – це насамперед інформаційна війна. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути будь-які вкиди інформації, будь-які інформаційно-психологічні операції. Тому до будь-якої інформації треба ставитися критично, перевіряти її, шукати джерело”, – сказала Маляр.

За її словами, єдиною достовірною інформацією щодо ходу бойових дій і планів Збройних сил можуть бути тільки офіційні джерела.

“Що стосується планів ЗСУ, потрібно розуміти, що вони тримаються у секреті. Тому будь-які обговорення цих планів, треба розуміти, що це обговорення очевидно чиїхось припущень. Говорити офіційно про це можуть три особи, якщо мова про контрнаступ – це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Всі інші їх цитують”, – пояснила заступник міністра оборони.


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