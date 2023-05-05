Президент Чехії подарував Зеленському пістолет

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом, який подарував українському лідеру пістолет CZ 75. Про це Павел повідомив у Facebook.

За його словами, від початку великої війни Україна захищає свою свободу, суверенітет, а також безпеку та стабільність Європи.

“Росія сильно вдарила по стійкості та рішучості українських захисників. Я пишаюся тим, що чеські гвинтівки та пістолети з самого початку допомагали їм у боротьбі”, — заявив чеський лідер.

Він зазначив, що на знак поваги до героїзму українського народу він подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75 із серійним номером 22.

“Видання Ордену Білого Лева описує мужність, з якою він стоїть на чолі свого народу”, — наголосив Павел.