Політика

Постпреди всіх країн-членів при ЄС відвідали Київ із спільним візитом

31 Березня 2023 14:29
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Євросоюз, україна

Це перший одночасний візит усіх 27 послів країн-членів ЄС до України: такого не було навіть до повномасштабного вторгнення Росії, зазначає Європейська правда.

Напередодні був 400 день з початку російського вторгнення в Україну. Саме до цього дня приурочили візит постійних представників країн-членів при Євросоюзі, які до того ж є членами Комітету з питань політики та безпеки. Вони приїхали, щоб продемонструвати солідарність ЄС та подальшу непохитну підтримку.

Віце-прем’єр України Ольга Стефанишина написала про зустріч із делегатами країн ЄС, що вони обговорювали спільне будівництво європейської оборони та важливість своєчасного постачання зброї в Україну. “Майбутнє безпечного та стабільного європейського середовища починається в Україні”, – додала Стефанишина.

Також, за словами джерел “Європейської правди”, постпреди зустрічалися, зокрема, з міністром оборони Олексієм Резніковим та нардепами, а також відвідували Бородянку.


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