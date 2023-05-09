Парламент Франції одноголосно визнав ПВК Вагнера терористичною організацією

Французький парламент одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає уряд країни та Європейський союз внести ПВК Вагнера до списку терористичних організацій.

Про це йдеться на офіційному сайті Національних зборів Франції.

Резолюція немає обов’язкової сили, але вона відбиває єдність всього спектра політичних сил Франції з цього питання. У Національних зборах десятки місць займають депутати та політичні об’єднання, відомі своїм досить примирливим ставленням до путінського режиму.

“Всюди, де вони діють, бойовики Вагнера поширюють нестабільність і насильство”, – цитує агентство AFP автора резолюції, депутата від правлячої (макроністської) партії Бенжамена Аддада. “Вони вбивають і катують. Вони ріжуть і грабують. Вони залякують та маніпулюють із повною безкарністю”, – переконував він законодавців.

І все це, за його словами, вони творять не тільки від спраги грошей, а й тому, що вони “переслідують широку стратегію, від Малі до України, щодо підтримки агресивної політики режиму президента Путіна щодо демократій”.