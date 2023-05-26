Політика

Папа Римський назвав повернення окупованих Росією територій “політичним питанням”

26 Травня 2023 19:43
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Папа Римський

Папа Римський Франциск заявив, що повернення Росією окупованих українських територій є «політичним питанням», яке мають вирішити обидві сторони.

Про це повідомляє Reuters.

«Це політичне питання. Мир буде досягнуто, коли вони (РФ та Україна) зможуть говорити один з одним, віч-на-віч або через посередників. Якщо вони не будуть говорити… це політичне питання», — сказав він в інтерв`ю американському іспаномовному телеканалу Telemundo, коли його запитали чи повинна Росія повернути окуповані території Україні.

В інтерв’ю понтифік також сказав, що країни, які підтримують Україну, сформували «дуже сильний» блок.


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