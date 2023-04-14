Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою». У Києві відреагували

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна в фінансовому сенсі «неіснуюча країна». На це вже відреагували у росії та в Міністерстві закордонних справ України.

Заяву Орбана цитує 24.hu.

«Україна в фінансовому сенсі неіснуюча країна. Вона не може себе фінансувати. Питання в тому, збережемо ми Україну чи ні. Як тільки ми кажемо «ні», тоді війна закінчується», — заявив він.

За словами Орбана, не можна «нескінченно фінансувати Україну». Мовляв, Європа нині оплачує українські пенсії, зарплати, освіту та охорону здоров’я замість того, щоб витрачати на власні потреби.

Заяву Віктора Орбана прокоментував заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв. Він похвалив думки угорського премʼєра, написавши: «Молодець, сміливо та точно для європейського політика».

«Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна. Адже вона нікому не потрібна», — наголосив він.

Речник МЗС України Олег Ніколенко написав, що це була чергова антиукраїнська заява. І додав, що у відомстві зовсім не дивуються, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в москві.

«Цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності», — наголосив він.

В МЗС закликали Орбана «глянути правді в очі»: підтримка України — не благодійність. Ніколенко наголосив, що підтримуючи Україну, Європа інвестує насамперед у власну безпеку.

«Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці ціною власних життів тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», — резюмував він.