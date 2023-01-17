Окупанти знайшли “винних” в загибелі мобілізованих у Макіївці

В тимчасово окупованій Макіївці вирішили “покарати” так званого заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 “народних міліціонерів” через вдалий удар українських захисників по місцю розміщення російських мобілізованих.

Про це повідомляє головне управління розвідки.

“Керівництво так званого “МВС ДНР” провело службову нараду про наслідки удару української артилерії по місцю розміщення російських мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці.

Було ухвалено рішення про визначення “винних” в інциденті з показовим покаранням.

В ролі “цапів-відбувайлів” виступили заступник начальника РОВД Макіївки та ще 7 “народних міліціонерів”, – йдеться у повідомлені.

Окупантів уже арештували і звинуватили їх у “халатному ставленні до функціональних обов’язків”.

Українські розвідники повідомляють, що обвинувачених не будуть довго утримувати в місцях позбавлення волі, а направлять “для виконання завдань” на блокпости в районі населених пунктів Опитне та Майорськ.

Також відомо, що на територію так званої “ДНР” масово прибуває особовий склад, який не планують застосовувати у бойових діях.

Ці підрозділи розподіляються по “пунктах тимчасової дислокації”. Найчастіше їх облаштовують у великих будинках приватного сектору, приміщеннях промислових підприємств та установ: “Головне завданням новоприбулих – посилення контррозвідувального режиму”.

ВІдзначається, що найбільша увага приділяється місцям розташування підрозділів так званих “кадирівців”, рівень довіри до яких з боку військового командування РФ різко знижується.