Політика

Окупанти почали евакуацію колаборантів із Нової Каховки

11 Листопада 2022 21:13
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окупація, війна

У п’ятницю, 11 листопада, колаборанти в Новій Каховці (Херсонська область) планують евакуюватись з міста у бік Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву України.

“Російські окупанти почали вивозити колаборантів та їхні родини з окупованої Нової Каховки на Херсонщині, яка розташована навпроти Берислава”, – йдеться у повідомленні.

Центр повідомляє, що працівникам окупаційної адміністрації повідомили, що у суботу вони з родинами будуть евакуйовані з міста у бік Арабатської стрілки.

“Евакуювати планують родини й самих працівників “Управління праці та соціальної політики” Новокаховської окупаційної адміністрації”, – додали в ЦНС.

Як зазначається, окупанти вже виділили на це два автобуси.


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