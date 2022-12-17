Політика

“Окопи росіянам не допоможуть”: Данілов заявив, що Україна готова воювати за Крим

17 Грудня 2022 15:50
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рнбо, крим

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що Україна готова воювати за окупований росіянами Крим.

Про це Данілов сказав у коментарі “Крим.Реалії“.  

За його словами, Україна ні в кого не питатиме дозволу, аби воювати за Крим, а споруджені росіянами на півночі півострова окопи – окупантами не допоможуть.  

“Я можу сказати: вони їм точно не допоможуть. Крим буде повернутий і повернутий обов’язково – у той спосіб, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим воюватимемо, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона має бути повернена додому”, – зазначив Данілов.

Він додав, що громадяни Росії, які переїхали до Криму після окупації “легко приїхали та легко поїдуть” з півострова.

“Це наша земля. Вони мають жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, де жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не треба красти”, – порадив Данілов.


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