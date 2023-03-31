НАТО поновлює повноцінну роботу представництва в Києві

НАТО повноцінно поновлює представництво в Києві, щоб посприяти співпраці та діалогу, який поглиблюється, між Україною та Альянсом.

Про це заявив заступник помічника Генерального секретаря НАТО Хав’єр Коломіна, цитує Укрінформ.

Коломіна відвідав Київ у четвер, 30 березня. Метою його візиту було “підтвердити солідарність і підтримку Україні з боку НАТО, а також продовжити тісні консультації з представниками України”.

“Ми ніколи не залишали Україну, оскільки ми постійно підтримували її, але я радий оголосити, що ми повертаємо свою фізичну присутність у Києві – щоб сприяти нашому діалогу, що все поглиблюється, та співпраці напередодні саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року”, – наголосив високопосадовець Альянсу.

Він додав, що під час передування в столиці він зустрівся з віцепрем’єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною, яка координує роботу з євроатлантичної інтеграції. Також він мав зустрічі із першим заступником Голови Верховної Ради Олександром Корнієнком і головою Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крім того, Коломіна зустрівся із заступниками міністрів закордонних справ і оборони.