НАТО хоче збільшити допомогу Україні, щоб не дратувати Київ небажанням говорити про вступ в Альянс — FT

НАТО хоче збільшити фінансову допомогу Україні, щоб Київ менше дратувався через небажання Альянсу говорити про приєднання України.

Про це пише The Financial Times з посиланням на чотирьох неназваних дипломатів.

Так, напередодні Bloomberg писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг просить країни-члени Альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для комплексного пакету допомоги Україні. Це удвічі більше, ніж виділяють зараз.

Один із дипломатів розповів FT, що у НАТО поки що не розглядають заявку України на вступ. «Цей лист-заявка лежить на столі, і ми просто ігноруємо його», — сказав він.

Дипломат додав, що членство України в НАТО прямо зараз не є варіантом. Проте Альянс може діяти так, щоб показати, що вірить у членство України у довгостроковій перспективі.

«Ми не зможемо запропонувати їм членство найближчим часом. Але ми можемо говорити про тісніші відносини між НАТО та Україною. Проте ми маємо великий дефіцит фінансування для цього, і нам потрібно вкладати у це значні кошти», — сказав інший дипломат.

Крім фінансової допомоги, міністри закордонних справ під час дводенної зустрічі в Брюсселі 4 квітня мають обговорити можливі шляхи вступу України в НАТО чи альтернативи членства.

Водночас українських посадовців дедалі більше дратує відсутність заяв від НАТО про можливий вступ України. Заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга наголосив, що на саміті НАТО, який відбудеться у липні, Україна хоче отримати результати.

«Нам не потрібна просто декларація про політику відчинених дверей. Ми хочемо отримати щось із конкретними гарантіями. Я маю на увазі надійні гарантії, а не запевнення, не домовленості, безпекові заходи. І ми очікуємо, що отримаємо відповідь на наше офіційне прохання щодо вступу до НАТО», — сказав Сибіга.