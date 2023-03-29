На озброєнні ЗСУ можуть з’явитися ударні БПЛА з дальністю польоту понад 3 тис. км, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував появу в України ударних дронів з дальністю понад 3000 кілометрів

Про це він повідомив у Twitter.

“Український рій” “імені Матіаса Руста” – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км”, – зазначив він.

У дописі він також опублікував фото з літаком німецького пілота Матіаса Руста.

«Український рій» «імені Матіаса Руста» – десятки моделей, тисячі дронів. Ударні БПЛА на озброєнні ЗСУ дальністю польоту більш як 3000 км.

1987 рік, червона площа, москва, літак, Руст. pic.twitter.com/iAXhDLNn4C — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) March 29, 2023

У 1987 році йому вдалося обійти систему ППО СРСР та приземлитися на Василівському узвозі в самому центрі Москви. Поява літака Руста майже на Червоній площі стала несподіваною. Пілота навіть не одразу затримали – майже півгодини після приземлення він роздавав перехожим автографи.