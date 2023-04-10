Ми не чекаємо чарівних дат для контрнаступу, – Данілов

Україна не чекає “чарівних дат” для контрнаступу, а знищення російських окупантів відбувається системно і послідовно.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

“Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України”, – написав Данілов у Twitter.

Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) April 10, 2023