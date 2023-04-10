Політика

Ми не чекаємо чарівних дат для контрнаступу, – Данілов

10 Квітня 2023 16:04
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війна

Україна не чекає “чарівних дат” для контрнаступу, а знищення російських окупантів відбувається системно і послідовно.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

“Український контрнаступ відбувається кожного дня. Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно, системно і послідовно нищимо російських окупантів. Інформаційний ажіотаж не на користь планам Сил оборони України”, – написав Данілов у Twitter.


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