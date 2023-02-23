Політика

Молдова спростувала звинувачення РФ на адресу України щодо Придністров’я

23 Лютого 2023 09:42
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молдова

Влада Молдови спростовує заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров’ї.

Про це йдеться в заяві Telegram-каналу Prima Sursă, який є офіційним каналом Кишинева для перевірки інформації.

“Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова”, – йдеться в заяві.

“Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано”, – зазначили в Кишиневі.


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