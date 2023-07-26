Політика

Молдова скоротить кількість російських дипломатів

26 Липня 2023 12:29
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молдова

Молдовський уряд оголосив, що скоротить чисельність дипломатів посольства Росії в Кишиневі — аби “було менше людей, які намагаються дестабілізувати Молдову”. Росія вже пригрозила наслідками.

Про це рішення заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску на засіданні уряду, передають молдовські Journal TV та NewsMaker.

“Протягом багатьох років ми були об’єктом певної ворожої діяльності та політики з боку Росії. Значна частина з них була зроблена через посольство”, — підкреслив Попеску.

Він наголосив, що дипломатичні служби мають розвивати добрі відносини, а не діяти на дестабілізацію країни, тому молдовський уряд досяг згоди щодо необхідності обмеження кількості акредитованих дипломатів з Росії.

“Щоб було менше осіб, які діють для дестабілізації ситуації в Республіці Молдова. Я роблю це оголошення зараз. Представники посольства [Росії] вже поінформовані”, — резюмував міністр.

Посол Росії в Кишиневі Олег Васнецов уже пригрозив Молдові наслідками: “Ті, хто приймав такі рішення, повинні розуміти, які для них це матиме наслідки”.

Цьому рішенню уряду передувало розслідування молдовських журналістів про шпигунські дії РФ. Згідно з ним, російські Головне управління розвідки (ГРУ) і Служба зовнішньої розвідки (СВР) контролюють складну шпигунську мережу, розташовану в посольстві Росії в Кишиневі. Технічні “вуха” Москви вдень і вночі перебувають під опікою шпигунів-дипломатів.


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