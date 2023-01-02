Лула да Сілва втретє обійняв посаду президента Бразилії

77-річний лівий політик Лула да Сілва втретє вступив на посаду президента Бразилії. Інавгурація пройшла у столиці країни 1 січня. Церемонія проводилася за умов посилених заходів безпеки, поліція побоювалася актів насильства з боку прихильників попереднього президента.

У жовтні 2022 року Лула переміг у другому турі на виборах глави держави радикально-правого кандидата Жаїра Болсонару, набравши 50,9 відсотка голосів. До моменту обробки двох третин протоколів Болсонару лідирував, проте його противник швидко скоротив відставання за рахунок голосів, поданих за нього в бідних регіонах та малих містах, які традиційно голосують за лівих кандидатів.

Болсонар не визнав поразки. У п’ятницю політик виїхав із Бразилії до Флориди. Його прихильники протягом двох місяців протестували, заявляючи, що результати виборів було підтасовано.

Напередодні Різдва було заарештовано, ймовірно, прихильника Болсонару, який виготовив вибуховий пристрій, який намагався провести до столиці, передає Голос Америки. У неділю поліція затримала чоловіка, який із феєрверками та ножем намагався потрапити на інавгурацію.

Да Сілва — один із ініціаторів створення міжнародної економічної організації БРІКС, до якої разом із Бразилією входять Росія, Китай, Індія та ПАР. У 2007 році посол Бразилії в США після відставки заявляв, що при да Сілві в міністерстві закордонних справ розвинені антиамериканські настрої.