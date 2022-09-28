Кремль вирішив не поспішати з “приєднанням” окупованих територій, – ЗМІ

У Кремлі вирішили не поспішати з офіційним “приєднанням” окупованих територій України і повним закриттям кордонів – таке рішення ухвалили, щоб не злити росіян, незадоволених мобілізацією.

Про це пише “Медуза” з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії.

За словами співрозмовників видання, у Кремлі вирішили “не квапити події”, оскільки “піар-ефект від цього буде майже нульовий” на тлі мобілізації.

За словами джерел, “все і так буде приєднано, тільки без поспіху”, а поки Кремль ще не зміг переконати росіян, що ці території в принципі потрібні Росії.

При цьому один зі співрозмовників “Медузи”, близьких до Кремля, припустив, що зволікання з офіційним “приєднанням” територій може бути викликане тим, що російська влада хоче “залишити проміжок” для проведення переговорів щодо України із західними країнами.

За словами джерела, Путін вважає, що з президентом України Володимиром Зеленським розмовляти нема про що, оскільки він нібито керований із Заходу.

Незважаючи на це, за даними “Медузи”, російські системні партії, зокрема “Единая Россия”, вже готуються до відкриття відділень на анексованих територіях.

Також, за словами джерел, російська влада розглядає можливість відправити у відставку так званих глав “ДНР” Дениса Пушиліна і “ЛНР” Леоніда Пасічника. Пособники окупантів можуть стати сенаторами, а їхні посади перейдуть до російських чиновників.

Повідомляється, що на цій заміні наполягає перший заступник глави ОП, який курирує Донбас, Сергій Кирієнко.

Водночас видання підкреслює, що головною проблемою для Кремля зараз залишається невдоволення росіян мобілізацією. Повідомляється, що на замовлення Кремля вже провели на цю тему закрите соцопитування, і його результати владі не сподобалися.

Також наголошується, що Кремль, схоже, скоригував свої плани щодо введення повної заборони на виїзд з Росії чоловіків мобілізаційного віку. За словами співрозмовників видання, зараз виїжджає величезна кількість людей, а закрити кордони дуже складно, оскільки немає такої кількості зайвих силовиків.