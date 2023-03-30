Кабмін визнав недійсним розпорядження про передачу об’єктів Лаври УПЦ МП

Сьогодні, 30 березня, Кабінет міністрів визнав недійсним розпорядження про передачу об’єктів Києво-Печерської лаври УПЦ Московського патріархату. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“Щойно Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України часів Януковича від 11 липня 2013 р. No 519 “Питання передачі в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд”, – написав Ткаченко.

Він додав, що внаслідок низки законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, тому що саме держава володіє цими об’єктами.