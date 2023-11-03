Ізраїль може зробити паузу у боях з ХАМАС – Нетаньягу назвав умову

Ізраїль може зробити паузу в боях із ХАМАСом лише за умови звільнення заручників, яких утримують у Секторі Гази.

Про це 3 листопада заявив глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу, передає британський телеканал Sky News.

“Ізраїль відмовляється від тимчасового припинення вогню, яке не передбачає повернення наших заручників”, — сказав прем’єр.

Нетаньягу також додав, що ЦАХАЛ діє на повну силу на всіх фронтах.

За інформацією CNN, про таку умову для паузи у війні міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів держсекретарю США Ентоні Блінкену 3 листопада.