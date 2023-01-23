ISW: зірка Пригожина почала згасати після невдалих спроб захопити Бахмут

Після невдалих спроб захопити Бахмут власник приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин втратив владу і авторитет в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер той хоче змістити акцент назад на регулярну російську армію.

За словами аналітиків ISW, “зірка Пригожина почала заходити”. Ймовірно, Путін звернувся до нього та генерала армії Сергія Суровкіна, щоб перший завоював якомога більше територій, а другий – морально зламав українців масованими ракетними обстрілами.

“Обидві спроби зазнали невдачі, оскільки спроби Пригожина захопити Бахмут завершилися, а повітряна кампанія Суровікіна зробила не більше, ніж завдала страждань українським мирним жителям, витративши більшість російських запасів високоточних ракет”, – пишуть в ISW.

За цей період Пригожин, схоже, вирішив, що має достатній авторитет, щоб кинути виклик міністру оборони Росії Сергію Шойгу за першість в військових справах. Але зараз ці надії здаються марними, зазначають аналітики. Тепер Путін знову зосередився на регулярній армії.

В ISW зазначають, що такі зміни мають як позитивні, так і негативні наслідки, причому, не тільки для України. Серед плюсів є те, що такі люди як Пригожин не мають знаходитись при владі.

“Повернення до помітності та впливу більш професійних військових офіцерів, таких як Герасимов, ймовірно, свідчить про зменшення ймовірності того, що Путін піддасться божевільним вимогам ультраправої провоєнної фракції, що, можливо, ще більше зменшить і без того низьку ймовірність нераціональної ескалації”, – пишуть аналітики.

Серед мінусів: зосередження уваги на регулярній армії каже про те, що Путін буде її розвивати і надалі, роблячи потужнішою. Аналітики в цьому вбачають загрозу не тільки в контексті війни в Україні, але і для майбутньої безпеки НАТО.

Основні переломи у військових діях, що тривають 22 січня:

Голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін виступив з неправдоподібними погрозами ядерної ескалації в рамках триваючої інформаційної операції, спрямованої на стримування подальшої військової допомоги Заходу Україні. ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні і вкрай малоймовірно, що застосує її проти Заходу.

22 січня російські військові блогери продовжили обговорювати потенціал майбутнього великого російського чи українського наступу та припускали, які райони є найпріоритетнішими цілями.

22 січня російські війська продовжували обмежені контратаки, щоб відвоювати втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна. Російські джерела стверджують, що українські війська обстріляли промисловий об’єкт у Кадіївці Луганської області з ракет HIMARS.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Донецька-Авдіївки.

22 січня російські джерела стверджували, що російські війська продовжували наступальні дії на двох напрямках у Запорізькій області, при цьому основні зусилля зосереджувалися на Гуляйполе та Оріхів. Керівник українського Об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін 22 січня заявив, що російські війська не ведуть широкомасштабних операцій на запорізькому напрямку.

22 січня російська окупаційна влада продовжила захоплення цивільної інфраструктури на окупованих територіях за рахунок здоров’я та безпеки цивільного населення.