Політика

ISW: Путін применшив значення атаки дронів на Москву

31 Травня 2023 06:59
83
читать на русском →
росія

Президент Росії Володимир Путін спробував применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб не визнавати свої обмежені можливості “відплатити” Україні, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

Коментуючи атаку БПЛА на столицю РФ, Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки “два-три дні тому”, та сказав, що ЗС РФ продовжують відповідати на “війну України проти Донбасу”, завдаючи удари по українській військовій інфраструктурі.

Президент РФ натякнув, що удари безпілотників по Москві були відповіддю Києва на російські удари. При цьому російське Міноборони повідомило 30 травня, що війська РФ здійснили “ряд ударів із застосуванням далекобійного високоточного озброєння повітряного базування по головних центрах ухвалення рішень” в Україні.

“Міноборони Росії не заявляло, що завдавало ударів по штабу української військової розвідки, немає жодних підтверджень заяви Путіна.

Російський президент також заявив, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію “віддзеркалити” свої дії.

Наголос Путіна на минулих і поточних ракетних ударах, ймовірно, є спробою дати зрозуміти, що РФ вже активно відповідає і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації”, – йдеться у звіті ISW.

В ISW також звернули увагу на слова Путіна про те, що, хоча московські системи протиповітряної оборони “працюють нормально”, Росії все ще потрібно “працювати” над удосконаленням цих систем.

В інституті вважають, що відповідною заявою Путін спробував випередити закиди з боку російських ультранаціоналістів, які раніше вже критикували неефективність ППО в Москві та у регіонах на кордоні з Україною.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Травня 2023 09:36
10

В Україні відкрили Центр захисту прав дитини
31 Травня 2023 08:54
74

ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
31 Травня 2023 07:33
22

Безпека ЗАЕС передбачає повну демілітаризацію та деокупацію, – Кислиця в ООН
31 Травня 2023 07:23
18

Протягом доби Сили оборони України відбили 22 атаки противника, – Генштаб
31 Травня 2023 06:59
83

ISW: Путін применшив значення атаки дронів на Москву
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Бог шельму метит
Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
усі думки