Політика

Іран допомагає РФ побудувати завод з виробництва “Шахедів”

9 Червня 2023 18:17
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росія, іран

Іран надає Росії матеріали, які необхідні для побудови заводу з виробництва дронів-камікадзе “Шахед”.

Про це заявив координатор Ради з нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє The Guardian.

“В останні тижні Росія використовувала іранські БПЛА для завдання ударів по Києву і тероризування українського населення. І військове партнерство Росії та Ірану, схоже, поглиблюється. Ми також стурбовані тим, що Росія працює з Іраном над виробництвом іранських БПЛА на території Росії”, – заявив Кірбі.

За його словами, США мають інформацію про доставку з Ірану до Росії обладнання для будівництва заводу з виробництва БПЛА. Він може бути введений в експлуатацію до кінця наступного року.

Він також зазначив, що завод хочуть збудувати на території Республіки Татарстан.

Натомість Росія пропонує Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, включаючи ракети, електроніку та протиповітряну оборону, додав Кірбі.

“Це повномасштабне оборонне партнерство, яке шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті. Ми продовжуємо використовувати всі інструменти для викриття та припинення цієї діяльності, у тому числі шляхом інформування громадськості, і ми готові зробити ще більше”, – зазначив чиновник Білого дому.


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