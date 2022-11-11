Політика

Ідеолог “русского міра” Дугін натякнув, що за “відступ” з Херсона Путіна слід принести в жертву

11 Листопада 2022 20:35
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росія

Відомий російський філософ та пропагандист Олександр Дугін розродився текстом про здачу Херсона, в якому побічно поклав відповідальність за цей провал на президента РФ Володимира Путіна, натякнувши на його абсолютну владу.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

У своїх міркуваннях про самодержавство Дугін провів паралелі з роботою Джеймса Фрезера “Золота гілка”, де згадувався “Цар Дощів”, якому одноплемінники розпорювали живіт за те, що він не міг уберегти від посухи.

деолог розмірковує так: у Росії існує самодержавство, що має абсолютну владу і має сакральний зміст, і саме воно має рятувати народ у критичний момент. Якщо ж ця влада не справляється зі своєю місією, то з нею слід чинити так, як чинили в багатьох архаїчних товариствах із “царем дощів”, тобто заподіювати смерть. При цьому Дугін повністю зняв відповідальність за провал з генерала Суровікіна, який, на його думку, лише відповідає за технічний бік фронту.

“Ми даємо Правителю абсолютну повноту влади, а він нас усіх, народ, держава, людей, громадян, у критичний момент рятує. Якщо для цього він оточує себе лайном або плює на соціальну справедливість, це неприємно, але аби врятував. А якщо не рятує?Тоді – доля “царя дощів”, – пише Дугін.

У той самий час філософ пропонує вихід. За його словами, необхідно негайно перейти від суверенної диктатури до комісарської, тобто запровадити ідеологію. При цьому він вважає, що в ситуації, що склалася, не допоможе жодна політтехнологія, оскільки влада в Росії вже ні на що не здатна.

“Останній ресурс – ідеологія. Справжня, не той фейк, який намагається всунути до смерті налякана повстанням реальності АП (адміністрація президента, – прим. ред). Досить вертітись: Російська Ідея. Тільки вона”, – стверджує Дугін, додавши при цьому, що технічних грошей у Росії мало для перемоги у війні.

Не обійшлося у міркуваннях пропагандиста і без згадки про ядерну зброю та перспективи її застосування. Дугін вважає, що військові невдачі РФ можуть призвести до ядерного Армагеддону.

“Це не зрада, це крок до Армагеддону. Умови Заходу, що виграє, цієї цивілізації сатани, для Москви ніколи не будуть прийнятними. Отже, залишаться ТЯО і СЯО. Тобто, кінець”, – підкреслив філософ.


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