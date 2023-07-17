Політика

Глава Пентагону зв’язався з Резніковим напередодні Рамштайна

17 Липня 2023 21:45
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рамштайн

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 18 липня в онлайн-форматі.

“Сьогодні я поговорив із своїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим напередодні завтрашньої віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України, на якій ми продовжимо підтверджувати нашу тверду підтримку України”, – написав міністр у твіттері.

Згідно з інформацією на сайті Пентагону, на засіданні у форматі “Рамштайн” основна увага буде приділена найнеобхіднішим наразі потребам України в протиповітряній обороні та боєприпасах, а також підтримці та матеріально-технічному забезпеченню України в довгостроковій перспективі.

Також Остін поінформував міністра Резнікова про зусилля США з надання допомоги в сфері безпеки, а міністр Резніков представив оновлену інформацію про ситуацію в Україні.


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