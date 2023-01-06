До Білорусі прибув ще один ешелон із російськими військовими — Беларускі Гаюн

До Білорусі на спеціальному поїзді прибув ще один ешелон, у якому могли бути близько 800 російських військових.

Про це повідомляє моніторингова служба Беларускі Гаюн із посиланням на Спільноту залізничників Білорусі.

За даними групи, сьогодні вночі, 6 січня, о 01:10 через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов спеціальний поїзд, у складі якого знаходилося близько 15 пасажирських вагонів із особовим складом армії РФ.

Наразі станція призначення у Білорусі невідома. Імовірно, ешелон міг прибути до Орші чи Вітебська.

Повідомляється, що у вагонах могли бути приблизно 800 людей.

Гаюн додає, не можна виключати, що після зупинки у Вітебській області, ешелон міг продовжити рух, наприклад, до Брестської області, району Барановичів, куди за останню добу прибули ще три ешелони військової техніки з Росії.