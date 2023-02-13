Політика

Частина захисників острова Зміїний і Маріуполя перебувають у полоні, робота над поверненням триває, – ГУР

13 Лютого 2023 16:04
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розвідка, полон

Частина захисників острова Зміїний, як і значна частина захисників Маріуполя та Азовсталі, перебувають у російському полоні. Робота над їх поверненням додому продовжується. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє ГУР.

“Справді, частина захисників Зміїного, значна частина захисників Маріуполя та Азовсталі перебувають у рашистському полоні. Триває робота над тим, щоб кожен повернувся додому”, – сказав Юсов.

Він додав, що військові, яких вже повернуто з полону, проходять процес реабілітації, постізоляційного супроводу та повертаються або умовно до нормального життя, або до боротьби та продовження виконання своїх обов’язків.

“Це справді чутлива тема”, – зазначив представник ГУР.


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