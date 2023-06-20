Буданов: Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ є цілком реальним

Конфлікт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина із російським Міноборони – не фейк, він цілком реальний.

Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформував керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

«Я ніяк це не назву грою на публіку і навіть фейком. Це абсолютно не туди. Цей конфлікт цілком реальний і вони його, у принципі, і не приховують. Чому це так ріже око, на мій особистий погляд, бо Пригожин у принципі – подобається, не подобається, це зараз не має жодного значення – він каже більшою мірою правду. Міноборони (РФ) більшою мірою каже неправду» – сказав Буданов.

Він уточнив, що якщо послухати звіти офіційного спікера МО РФ Ігоря Конашенкова та російського Міноборони і взагалі їхню Генштабівську лінію, то там все добре, вони перемагають, кудись рухаються і так далі.

«Пригожин каже, що навпаки: подивіться навкруги, це точно не переможна війна, нам тут у принципі вже не перемогти. Подивіться, які прорахунки, стріляти немає чим, що робити військо взагалі не розуміє, воно не навчене і так далі. Тому це фейком не назвеш. Це просто зустрічний бій правди з неправдою», – заявив керівник ГУР.

Він зазначив, що потрібно пам’ятати, що і перше, і друге абсолютно працює на РФ.