Блінкен обговорив з Нетаньягу допомогу Україні та протидію Ірану

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заходи протидії Ірану та надання допомоги Україні. Про це Блінкен заявив на спільній пресконференції за результатами зустрічі у Єрусалимі.

За словами Блінкена, вони з Нетаньягу обговорили поглиблення співпраці щодо протистояння дестабілізаційній діяльності Ірану в регіоні та за його межами.

“Подібно до того, як Іран довгий час підтримував терористів, які нападають на ізраїльтян та інші народи, зараз режим постачає дрони, які Росія використовує для вбивства безневинних мирних жителів в Україні”, – зазначив глава Держдепу.

Блінкен зазначив, що Росія у відповідь надає Ірану сучасну зброю.

“Звірства з боку Росії лише підкреслюють важливість надання підтримки Україні у всіх її потребах – у гуманітарній, економічній та сферах безпеки”, – заявив держсекретар США і додав, що ця тема обговорювалася під час зустрічі в Єрусалимі.