Політика

Білий дім підтримує заклик Зеленського до Сі поспілкуватися напряму

29 Березня 2023 22:02
8
читать на русском →
зеленський, китай

Офіційний Вашингтон підтримує прагнення президента України встановити прямий діалог з лідером Китаю.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Звісно, ми підтримуємо щонайменше розмову між Президентом Сі і Президентом Зеленським»,- підкреслив представник Білого дому у відповідь на запитання, чи підтримують США заклик президента Зеленського до глави КНР відвідати Україну з візитом.

Кірбі нагадав, що американська сторона впродовж минулих тижнів наполягала на необхідності, щоби китайський лідер почув точку зору України щодо агресії, розв’язаної РФ.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Березня 2023 18:45
158

Росіяни досягли часткового успіху біля Бахмута, – Генштаб
29 Березня 2023 21:38
12

Під час боїв на Сході бувають дні, коли Росія втрачає вдесятеро більше солдат, – Маляр
29 Березня 2023 18:16
66

ПЦУ призначила нового виконувача обов’язків намісника Києво-Печерської лаври
29 Березня 2023 15:54
93

Ми завершуємо формування контрударних корпусів, – Резніков
29 Березня 2023 15:18
32

США оцінюють втрати РФ у понад 220 тис. осіб пораненими та вбитими, – Воллес
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки