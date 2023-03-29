Білий дім підтримує заклик Зеленського до Сі поспілкуватися напряму

Офіційний Вашингтон підтримує прагнення президента України встановити прямий діалог з лідером Китаю.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

«Звісно, ми підтримуємо щонайменше розмову між Президентом Сі і Президентом Зеленським»,- підкреслив представник Білого дому у відповідь на запитання, чи підтримують США заклик президента Зеленського до глави КНР відвідати Україну з візитом.

Кірбі нагадав, що американська сторона впродовж минулих тижнів наполягала на необхідності, щоби китайський лідер почув точку зору України щодо агресії, розв’язаної РФ.