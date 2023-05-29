Білгородський губернатор зібрався приєднувати Харківську область

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що вирішенням проблеми обстрілів регіону з української сторони могло б стати приєднання Харківської області.

Так Гладков в ефірі телеканалу “Росія 24” відповів на питання, що потрібно зробити для безпеки регіону.

“Харків приєднати до Білгородської області”, – сказав Гладков. “Ви вірите в цю можливість?”, – Запитав кореспондент. “Це найкращий спосіб вирішення проблем обстрілів Білгородської області – Харківська область”, – повторив губернатор.