Політика

Білгородський губернатор зібрався приєднувати Харківську область

29 Травня 2023 09:59
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росія

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що вирішенням проблеми обстрілів регіону з української сторони могло б стати приєднання Харківської області.

Так Гладков в ефірі телеканалу “Росія 24” відповів на питання, що потрібно зробити для безпеки регіону.

“Харків приєднати до Білгородської області”, – сказав Гладков. “Ви вірите в цю можливість?”, – Запитав кореспондент. “Це найкращий спосіб вирішення проблем обстрілів Білгородської області – Харківська область”, – повторив губернатор.


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