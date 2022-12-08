Політика

Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною в Європі, а Путіна – “невдахою року”

8 Грудня 2022 07:44
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зеленський

Видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі – він очолив щорічний рейтинг POLITICO 28, у якому журналісти називають людей, які визначають вигляд континенту.

У своїй заяві з нагоди цього рейтингу Зеленський висловив надію на мир вже наступного року. “Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже у мирний час”, – сказав Зеленський.

“Українська армія, яка нас захищає на полі бою, – це номер один”, – також сказав Зеленський. Він подякував “усіх наших друзів у Європі, які допомагають нам зберегти стабільність і “допомагають мільйонам пройти через цей жахливий час”.

У середу російський президент Володимир Путін заявив, що військові дії Москви в Україні можуть стати “тривалим процесом”, але не назвав конкретних термінів їхнього завершення.

Своє рішення назвати Зеленського найвпливовішою людиною Європи Politico пояснює так: “Європа змінюється. Континент переоцінює свої стратегічні відносини, стає більш серйозним щодо оборони, переосмислює торговельну політику, а також політику в галузі розширення та енергетичної безпеки. У широкому сенсі він переосмислює, що взагалі означає бути європейцем – і значною мірою це відбувається завдяки українському коміку, який став президентом”.

У вівторок Зеленського також назвали людиною року за версією журналу Time.

У списку згадується і президент РФ Володимир Путін, якого видання оголосило «невдахою року».

«Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і почався… Воно понизило Росію до країни третього рівня, нездатної перемогти противника, якого вона недооцінювала і зневажала, — пишуть автори Politico. — Впертість Путіна означає, що війна, швидше за все, затягнеться… Нездатність Путіна здійснити свою мрію не означає, що він не буде кошмаром для своїх сусідів».


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