Поліція Харківської області розшукує 150 колаборантів

Частина колаборантів втекла одразу після звільнення територій Харківської області, причому далеко не всі в РФ. Фото підозрюваних, яких шукає поліція, опублікував начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«На цих фото – обличчя людей, які працювали на ворога під час окупації Харківської області. Це ті колаборанти, які втекли одразу після звільнення. Багато з них зараз переховуються в ЄС. В нашій базі – 150 таких осіб. І ми вже співпрацюємо з Європолом по цим фанатам рф, які втекли від правосуддя», — повідомив начальник Слідчого управління.

Він зазначив, що зараз слідство має достатньо доказів роботи цих людей на окупантів. Всі вже заочно повідомили про підозру, а потім – оголосили в розшук.

“По кожному передали інформацію в Європол і вже маємо зворотній зв’язок. Юридично наша інформація – це підстава для того, щоби повернути кожного «за порєбрік»”, – зазначив Болвінов.

Він також звернувся до українців, які перебувають за кордоном, щоб вони допомогли у пошуку втікачів.

“Якщо знаєте, де ховаються ці люди, не мовчите”, – закликав головний слідчий Харківщини.