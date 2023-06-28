Подробиці ініційованого Зеленським законопроекту про англійську мову

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 червня, вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про застосування англійської мови в Україні.

Ним пропонується офіційно закріпити її статус як однієї з мов міжнародного спілкування в країні.

Обов’язок володіти англійською мовою

Законопроект унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів державної та місцевої влади, місцевого самоврядування, в сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Зокрема, пропонується визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською. Йдеться про осіб, які претендують на посади в державній службі, військовослужбовців офіцерського складу за контрактом, поліціянтів середнього та вищого складу Національної поліції України, прикордонників, прокурорів, податківців і митників.

Серед іншого, англійська може використовуватись у діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Англійська – з садочка

У першій статті законопроекту зазначається, що “держава сприяє вивченню англійської мови громадянами України”.

Передбачається, що в дитячих садочках учні старшого дошкільного віку обов’язково вивчатимуть англійську.

Англомовні фільми – лише в оригіналі

Англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року – половину, в 2026 – три чверті, а з 2027 року – всі. На придбання квитків у ці роки держава надаватиме грошову допомогу.

У музеях, аеропортах, вокзалах, портах, усіх видах громадського транспорту інформація має дублюватися поруч із українською також англійською мовою. На державному кордоні з іноземцями, які не володіють українською, прикордонний та митний контроль мають здійснювати англійською або іншою мовою, “прийнятною для сторін”.

Стратегічний крок до членства в ЄС

Необхідність ухвалення законопроекту пояснюється тим, що Україна має статус кандидата в члени Європейського Союзу, але все ще залишається відокремленою від ЄС мовним бар’єром. “Порівняно з іншими країнами Європи Україна відстає в готовності громадян спілкуватися іноземною мовою, у тому числі англійською”, – йдеться в пояснювальній записці.

Трансформація статусу англійської мови в Україні називається “необхідністю і стратегічним кроком до повноцінного членства в ЄС, адже знання англійської мови – ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін”. Крім того, англійська мова – мова міжнародних конференцій та спортивних змагань, комунікації міжнародного наукового товариства та бізнес-спільноти, а також лідер серед мов в інтернеті, пояснюється в супровідних до законопроекту документах.