Подоляк: Без надання нам ракет і танків війна може затягнутися на десятиліття

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк дав інтерв’ю агентству AFP, у якому назвав умови для швидкої перемоги України у війні, а також торкнувся ситуації у Соледарі, за який тривають запеклі бої.

На його думку, війна може закінчитися перемогою України вже у 2023 році за умови, що Захід збільшить обсяги постачання озброєнь – зокрема, ракет дальнього радіусу дії та важких танків. В іншому випадку, вважає Подоляк, війна може затягнутися на десятиліття.

“Лише ракети з радіусом дії понад 100 км дозволять нам значно прискорити деокупацію наших територій”, – сказав він.

Подоляк має на увазі американські балістичні ракети ATACMS, здатні долати відстань приблизно 300 км, зазначає агентство.

Така зброя дозволила б ЗСУ завдавати ударів по російським військовим об’єктам у глибині окупованих Росією територій, але Вашингтон зволікає з наданням Україні ATACMS, побоюючись, що українська армія може обстрілювати ними територію Росії.

“Ми не нападатимемо на Росію, – сказав Подоляк. – Ми ведемо виключно оборонну війну”.

Стосовно ситуації на Донецькому напрямку, Подоляк сказав, що головна відмінність нинішньої ситуації від боїв за інші міста у тому, що в Соледарі та Бахмуті зараз практично немає цивільного населення.

“Якщо в Маріуполі 90% жертв були мирними громадянами, то в Соледарі та Бахмуті це солдати”, – заявив Подоляк.

За його словами, ці міста не становлять для Росії жодної тактичної чи стратегічної цінності.

“Ми спостерігаємо цілковиту безвідповідальність – м’яко кажучи – з боку російських еліт щодо їхніх власних військових, які гинуть там тисячами”, – сказав радник глави Офісу президента.