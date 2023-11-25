Економіка

Податки українських біженців у Чехії перевищать суму допомоги – міністр

25 Листопада 2023 12:14
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біженці, чехія

За 2023 р. українські біженці в Чехії заплатять податків на суму, що перевищує суму соціальної допомоги, яку надасть їм держава. Про це заявив міністр праці Чехії Маріан Юречка на прес-конференції після зустрічі із депутатом німецького парламенту Зеппом Мюллером, повідомляє інформагентство ČTK.

Маріан Юречка повідомив, що у Чехії працюють близько 60% українських біженців віком від 18 до 65 років. За словами Зеппа Мюллера, у Німеччині цей показник становить лише 9%. Чехія може бути для ЄС прикладом успішного працевлаштування біженців, вважає депутат Бундестагу.

“Ми країна, в якій припадає найбільша кількість біженців з України на душу населення. У нас дуже добре йдуть процеси адаптації та інтеграції, а також включення ринку праці. Ми коригуємо правила, щоб якнайшвидше інтегрувати українських біженців. Цього тижня на ринку праці активно працювало понад 122 тисячі українських біженців. І ця кількість постійно зростає», – повідомив міністр праці Чехії.

«Цього року сума, яку вони заплатять у вигляді податків, буде вищою, ніж та, яку держава витратить на їхню підтримку», – наголосив глава Мінпраці. Конкретної суми Маріан Юречка не назвав.

За даними Міністерства праці та соціальних питань, зараз чеські візи захисту мають близько 360 тисяч громадян України.


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