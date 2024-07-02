Суспільство

Північна Корея заявила про успішні випробування ракети з надвеликою боєголовкою
2 Липня 2024 07:30
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У КНДР заявили, що головне управління ракетобудування провело успішні випробування нової тактичної балістичної ракети Hwasongpho-11Da-4.5 з надвеликою боєголовкою.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

ЦТАК зазначило, що ракета нового типу є тактичною балістичною ракетою, здатною нести надвелику боєголовку класу 4,5 тонни.

У рамках випробувань ракети, оснащеної імітацією важкої боєголовки, здійснили запуски на максимальну дальність 500 км та мінімальну дальність 90 км.

Це зробили “для перевірки стабільності польоту і точності ураження”.

Крім того, заявили в КНДР, що випробувальні пуски цієї ракети проводитимуть і в липні “для перевірки льотних характеристик, точності потрапляння і потужності вибуху надвеликої боєголовки на середній дальності 250 км”.


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