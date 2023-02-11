Після візиту Зеленського у Британії розглядають можливість надання Україні літаків, – NYT

Поки що британський уряд чинить опір проханню України, як і США та інші країни НАТО, побоюючись, що бойова авіація може посилити протистояння з Росією.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія навчатиме українських пілотів керувати реактивними літаками за стандартами НАТО, і дав зрозуміти, що готовий відправити літаки, пише The New York Times.

“Коли мова йде про бойові винищувачі, вони, звичайно, є частиною розмови”, — сказав пан Сунак на прес-конференції разом із паном Зеленським на військовій базі в південній Англії.

Навчання пілотів керувати високотехнологічними літаками займає більше часу і складніше, ніж навчання солдатів керувати танками. Військові аналітики стверджують, що найвірогідніший реактивний літак Великобританії для експорту в Україну, Eurofighter Typhoon, складний в експлуатації та обслуговуванні.

Аналітики вважають, що винищувачі можуть мати менше значення на полі бою, ніж танки.

Хоча всередині британського уряду є серйозні сумніви щодо надсилання бойових літаків, є також важливі джерела підтримки. Пан Джонсон, який кілька разів відвідував Київ і плекав дружбу з паном Зеленським, знову закликав Великобританію та інших західних союзників задовольнити прохання України.

«Ваш потужний і пристрасний заклик має бути почутий», – написав пан Джонсон у Twitter після виступу пана Зеленського. «Немає чого втрачати і можна отримати все, відправивши літаки зараз».

Війна також змусила Британію протистояти своїм міцним, часом корумпованим, зв’язкам із російськими олігархами, багато з яких використовували Лондон для прихистку та відмивання своїх активів.