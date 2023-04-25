Кримінал

Після візиту Зеленського до Житомира у місцеву ОВА прийшли детективи НАБУ

25 Квітня 2023 11:25
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набу, житомир

Національне антикорупційне бюро України у вівторок, 25 квітня, здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Житомирської обласної військової адміністрації.

“Обласна військова адміністрація зі свого боку максимально співпрацює з НАБУ, надає необхідні документи та інформацію”, – повідомляє прес-служба ОВА в телеграм-каналі.

Нагадаємо, вчора відбулася робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського на Житомирщину. Там він провів координаційну нараду з питань безпекової, соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні. Крім того, Зеленський і Прем’єр-міністр Естонської Республіки Кая Каллас відвідали Державний університет «Житомирська політехніка» та поспілкувалися зі студентською спільнотою.


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