Після смерті Пригожина, Вагнер втратив свою вагу у війні – Пентагон

Найманці з групи Вагнера більше не є чинником у війні Росії проти України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу.

За словами представника Пентагона, роль групи Вагнера як бойової сили “значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні”.

Райдер нагадав, що після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом.

“Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України”.

Він також вказав, що “вагнерівці”, по суті, “були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою” в Україні.