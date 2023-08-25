Суспільство

Після смерті Пригожина, Вагнер втратив свою вагу у війні – Пентагон

25 Серпня 2023 09:19
читать на русском →
пентагон, вагнер

Найманці з групи Вагнера більше не є чинником у війні Росії проти України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу.

За словами представника Пентагона, роль групи Вагнера як бойової сили “значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні”.

Райдер нагадав, що після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та полю бою загалом.

“Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України”.

Він також вказав, що “вагнерівці”, по суті, “були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою” в Україні.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Серпня 2023 09:40

Данілов розповів подробиці спецоперації в Криму
25 Серпня 2023 07:19

На фронті за минулу добу відбулося 35 зіткнень з окупантами – Генштаб
25 Серпня 2023 07:01

У РФ заявили про атаку БПЛА на Крим
24 Серпня 2023 20:11

Першому заступнику міністра агрополітики й ексзаступнику міністра економіки оголосили підозри у розтраті 62 млн гривень
24 Серпня 2023 19:42

Путін прокоментував смерть Пригожина вперше з моменту його загибелі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
усі думки