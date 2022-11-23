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Після російських ударів по Україні у Молдові почалися перебої зі світлом

23 Листопада 2022 16:05
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електропостачання, молдова

У деяких районах Молдови почалися перебої з електропостачанням у зв’язку з черговим масованим ракетним ударом РФ по українській інфраструктурі.

Про серйозні проблеми зі світлом написав віцепрем’єр – міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину.

“Шановні громадяни, сьогодні повторюється ситуація 15 листопада. Після бомбардувань Росією української енергосистеми за останню годину ми маємо масштабні відключення електроенергії по всій країні. Moldelectrica працює над відновленням підключення до електроенергії. Я незабаром повернуся з додатковою інформацією”, – написав він у телеграмі.

Енергосистеми України та Молдови поєднані, а тому російська атаки спровокувала серйозні проблеми у сусідній державі. Лише у вересні Молдова замовила в Україні третину необхідної електроенергії

Без світла також залишилось й окуповане росіянами Придністров’я.


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